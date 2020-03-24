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لمخالفة قرارات الوزراء.. محافظ بني سويف يحيل رئيس قرية الميمون للتحقيق ويغلق جيم ومستشفى خاص بالواسطى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:36 م
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الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في جولة مفاجئة، رئيس مجلس قروي الميمون، للتحقيق، بسبب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض المحال العامة بالقرية لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء، مشددًا على أنه لن يتهاون في أية مخالفة لقرارات الحكومة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، لتفقد الحالة العامة بمركزي ناصر والواسطى، والإطمئنان على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة، والالتزام بالاجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وعلى هامش الجولة، أمر محافظ بني سويف بغلق جيم بمدينة الواسطى، لمخالفته لقرارات مجلس الوزراء، موجهًا بغلق أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الواسطى، لتخلصها من النفايات الطبية بطريقة غير صحية، والقائها في مخلفات البلدية، والذي يشكل خطورة على الصحة العامة.

وكان محافظ بني سويف، أصدر، قرارًا بتخصيص رقم (01552190365) على تطبيق "واتس آب" لتلقي أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة وما يماثلها، والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أو السلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية، مثل المطهرات والمنظفات وغيرها، وذلك باستثناء محال البقالة والمخابر والصيدليات، ضمن خطة المحافظة في مواجهة احتمالية العدوى بالكورونا، في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن، حيث يختص هذا الرقم بتلقي واستقبال البلاغات التالية:

ــ مخالفات فتح المحال في مواعيد بالمخالفة لما أقرته الحكومة مثل "المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمراكز التجارية والمولات والنوادي الليلية،الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، والسيبرات والكرافانات وما يماثلها من محال ومنشآت تجارية".

ــ استعمال الشيشة في المقاهي، حيث تقرر منع تقديمها في المقاهي والكافيهات لخطورتها في نقل العدوى.

ــ إقامة أسواق عشوائية، حيث قد قرر المحافظ منعها ضمن الإجراءات الاحترازية

ــ سناتر الدورس الخصوصية التي تقررغلقها تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء منعا لتجمعات الطلاب.

ــ أي تلاعب في أسعار كافة السلع أو كافة صور الاحتكار، والغش التجاري، والسلع منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات.

وأهاب المحافظ بالموطنين بالتفاعل الايجابي ومساعدة أجهزة المحافظة لإنجاح الخطة الشاملة للدولة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، قائلا: "لدينا جميعا ثقة في أن المواطن السويفي شريك أساسي في الحل، شريك أساسي في إدارة الأزمات، المسئولية تقع على الجميع حكومة ومواطن".

وأكد محافظ بني سويف، على أن من يقدم شكوى تتعلق بمخالفة القانون والقرارات الوزارية الأخيرة وتثبت حقيقتها، سيتم تكريمه من المحافظة، تقديرا لإيجابيته وحرصه على المصلحة العامة، وحسه الوطني العالي.

وشدد المحافظ، على أنه في حال صحة البلاغ فيما يتعلق بالمحال العامة أو المنشآت التجارية الوارد بشأنها قرار مجلس الوزراء، سيتم سحب رخصة المحل، ومن يقوم بفض الشمع الأحمر ويقوم بتشغيل المحل الذي تم غلقه إداريًا بالشمع الأحمر، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأن المحافظة وأجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتهاون في تنفيذ القانون وتطبيق أشد العقوبات المقررة.
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