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شاهد.. تعليق محمد هنيدي على ظهور فيروس جديد بالصين مع "كورونا"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:34 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا المستجد جميع دول العالم،ويكون السبب في وقف حياة معظم المواطنين،ظهر فيروس جديد في الصين زاد من مخاوف البشرية بينما لم يصل العالم للقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن.


ومعروف عن الفنان محمد هنيدي منذ ظهور فيروس كورونا،تعليقاته الفكاهية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي،وشارك "هنيدي" صورة له من فيلم "فول الصين العظيم" وكتب تعليقا عليها قائلا "الله يرحمك يا جدي..كنت حرامي وكمان كداب" وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتفاعل الجمهور مع هذه التغريدة فقال أحدهم "كان لازم توقعنا في مشاكل معاهم يهنيدي أهم نيمو العالم كله في البيت" وقال آخر"الصين هي اللي نيمتنا من المغرب يهنيدي" وذكر آخرهم "أهو هنموت أهو يجدي ارتاحت كده".

ويجهز الفنان محمد هنيدي لفيلم "النمس والإنس" والذي تشاركه فيه الفنانة منة شلبي وينافس به "هنيدي" الفترة المقبلة ،ولم يتم تحديد موعد طرحه إما في عيد الفطر أو عيد الأضحي المقبل وكان قد قرر تأجيل فيلمه "كينج سايز" لحين الإنتهاء من تصوير فيلم "النمس والإنس".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية "3 أيام في الساحل" وشارك معه عدد من الفنانين منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.
شاهد.. تعليق محمد هنيدي على ظهور فيروس جديد بالصين مع "كورونا"
شاهد.. تعليق محمد هنيدي على ظهور فيروس جديد بالصين مع "كورونا"
شاهد.. تعليق محمد هنيدي على ظهور فيروس جديد بالصين مع "كورونا"
شاهد.. تعليق محمد هنيدي على ظهور فيروس جديد بالصين مع "كورونا"
شاهد.. تعليق محمد هنيدي على ظهور فيروس جديد بالصين مع "كورونا"
شاهد.. تعليق محمد هنيدي على ظهور فيروس جديد بالصين مع "كورونا"
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محمد هنيدي لقاح ضد فيروس كورونا فيروس جديد الصين فيروس كورونا

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