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ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:20 م
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بوابة الفجر
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كشف تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني بات قريبًا من حسم أولى صفقاته الصيفية من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يُجهز للتعاقد مع هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، حيث تبلغ قيمة المهاجم النرويجي 75 مليون يورو.

وتشير التقارير إلى أن رئيس النادي الملكي واثق من حسم صفقة هالاند خلال الأيام المقبلة.

وانضم هالاند إلى صفوف بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، قادما من فريق سالزبورغ النمساوي، وأحرز 12 هدفا في 9 مباريات مع الفريق الألماني، ليلفت أنظار كبار أوروبا.

ويسعي الريال بقوة للتعاقد مع هالاند لتدعيم خط الهجوم في ظل تراجع مستوي الفرنسي كريم بنزيما وعدم قناعة زيدان بالصربي لوكا يوفيتش.
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