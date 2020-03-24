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عاجل.. السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:21 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقاً لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في إطار مُساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

عاجل.. السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم
عاجل.. السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم
عاجل.. السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم
عاجل.. السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم
عاجل.. السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم
عاجل.. السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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