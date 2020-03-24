Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقبة وحيدة تحرم الزمالك من أسطورة الأهلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يبحث مسئولو نادي الزمالك فكرة التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي بعد اعلان رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب بعض المصادر المقربة من إدارة النادي الأبيض، فإن الزمالك يخطط لضم النجم حسام عاشور، لاعب وقائد فريق النادي الأهلي في الصيف المقبل، بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وأضافت المصادر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور يسعى للتعاقد مع عاشور، بعد إعلان رحيله عن الأهلي، ليختتم مشواره الكروي في الزمالك، وتوجيه صفعة للأهلي بضم أحد أبناء الفريق وقائده الذي لم يلعب لأي فريق سوى الأهلي.

وتشير التقارير، أن الجانب المادي هو العقبة الوحيدة نحو إتمام الصفقة، حيث يسعى عاشور للحصول على 10 مليون جنيه نظير الموسم الواحد.

وينتهي تعاقد عاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وقررت الإدارة عدم تجديد عقده، بتوصية من مدرب الفريق رينيه فايلر.

ولا يريد صاحب الـ34 إنهاء مشواره الكروي، حيث صرح عاشور أنه مازال قادراً على العطاء لبعض السنوات المقبلة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاة وإصابة 33 شخصا.. ما هو الفيروس الجديد الذي أصاب الصينيين؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع حسام عاشور

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ ساعة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصفقة الجديدة في الزمالك تحسم مصير نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ نصف ساعة

عقبة وحيدة تحرم الزمالك من أسطورة الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

05:20 م

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

05:03 م

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

04:49 م

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status