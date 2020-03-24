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"4000 جنيه والسجن" الحكومة تكشف عقوبة من يخالف حظرالتجول

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:14 م
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مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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"4000 جنيه والسجن" الحكومة تكشف عقوبة من يخالف حظرالتجول

جاءت قرارات مهمة في المؤتمر الصحفي الذي أقامه اليوم، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، منها حظر التجوال لمدة 15 يوم، وذلك حفاظًا على صحة الشعب المصري وعدم الإحتكاك ببعضهم البعض تجنبًا للعدوى وإنتقال فيروس كورونا.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تدبير مليار جنيه لوزارة الصحة بشكل عاجل لمواجهة فيروس كورونا، موضحَا أن الحكومة اتخذت خطوات احترازية للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "بعض الدول القريبة لم تستطع الحد من انتشار هذا الوباء، فأصبح الوضع في منتهى الحرج على صحة المواطنين، واتخذنا الإجراءات الاستباقية طبقا لحكم انتشار الوباء في مصر".

وكشف أن حظر التجوال سيبدأ من غد الأربعاء، ومن يخالف ذلك سيتعرض لـ غرامات مالية 4000 جنيه والعقوبة تصل للحبس.

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الثلاثاء لإعلان عدد من القرارات الهامة، فى ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، قرارًا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

ونص القرار في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

"4000 جنيه والسجن" الحكومة تكشف عقوبة من يخالف حظرالتجول
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