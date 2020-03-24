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الوفد يواصل حملاته لتطهير المنشآت وتوعية المواطنين ضد كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:15 م
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ارشيفية
ارشيفية
عبداللطيف هيبة
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أطلق المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، حملة تطهير وتعقيم وتوعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة الغربية.

وقال الجندي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حملة التطهير التي تم تنفيذها بمحافظة الغربية شملت تطهير عدد من المنشآت الحيوية ومنها المدارس والوحدات الصحية ومحطات المواصلات العامة ووسائل المواصلات الخاصة وغيرها من المقار الجماهيرية الأقل في التوعية والأمان الصحي.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى أنه تم توزيع مجموعة كبيرة من الحقائب على المواطنين تحتوي على مطهرات ومعقمات وكمامات وقفازات طبية وكحول وذلك للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس حازم الجندي، أنه تم توزيع وتعليق عدد كبير من البوسترات التوعوية من أجل التوعية بطرق مواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتشاره وكذلك خطورة الفيروس في ظل تفاقمه على الصعيد الدولي بصورة كبيرة ومتسارعة.

وقال الجندي، إن هذه الحملة تأتي في إطار استمرار فعاليات حملة "إغاثة " والعديد من المبادرات الطبية الأخرى، والتي أطلقها بيت الأمة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، للوقوف إلى جوار المواطن المصري ومساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.  

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية دور بيت الأمة في مساعدة الدولة حكومة ومواطنين لتخطي هذه الأزمة، لافتًا إلى أن هذا الدور المجتمعي ضرورة واجبة وفرض عين على جميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

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