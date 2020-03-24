خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد أحمد فتحي





اقترب مسئولو نادى الأهلى بشكل كبير، من تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتحى، لمدة موسمين.

ولا يمانع أحمد فتحى في الاستمرار فى القلعة الحمراء، بشرط الحصول على 25 مليون جنيه فى الموسمين.

ويسعى مجلس الأهلى لإقناع الجوكر بتخفيض المقابل المادى وتعويضه ببعض الحملات الإعلانية.

وأوضحت أنه من المقرر أن تشهد الساعات المقبلة جلسة بين مسؤولى الأهلى وأحمد فتحى لحسم ملف التجديد.

ويمتلك الجوكر عرضا من بيراميدز للانتقال إلى صفوفه فى الميركاتو الصيفى المقبل، بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية الإماراتية.