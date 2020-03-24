Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد الحظر.. النائب العام يصدر 4 قرارات عاجلة لعمل النيابات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:13 م
Advertisements
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
مروة هيكل
Advertisements
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، مواكبة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من الغد الأربعاء.
 
وأوضح بيان صادر عن النائب العام، اليوم الثلاثاء، أن القرارات كالتالى:

أولا: إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار العمل في النيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساء بحد أقصى.

ثانيا: تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسيير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق لرئيس مجلس الوزراء.

ثالثا: تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتة وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.

رابعا: مراعاة إعمال أحكام قانون الطوارئ رقم ۱۹۲ لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به في ضوء ما سبق التوجيه به.

بعد الحظر.. النائب العام يصدر 4 قرارات عاجلة لعمل النيابات
بعد الحظر.. النائب العام يصدر 4 قرارات عاجلة لعمل النيابات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسائي قرار مجلس الوزراء اليوم قرار مجلس الوزراء قرار رئيس الوزراء اليوم اعماله

أخبار تهمك

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 3 ساعات

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة الجديدة في الزمالك تحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع حسام عاشور

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعزيزات بالإقليمي وأعطال وكثافات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المرور ينشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمي لمنع السرعات الزائدة

خدمات مرورية مكثفة بالطرق المؤدية للإقليمي لمتابعة حركة النقل

خدمات مرورية بالطرق المؤدية للإقليمي لمتابعة حركة النقل

سيارات إغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة سير النقل

رادارات بالطرق المؤدية للإقليمي للحد من الحوادث

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

05:03 م

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

05:20 م

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

04:49 م

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status