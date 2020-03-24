بعد الحظر.. النائب العام يصدر 4 قرارات عاجلة لعمل النيابات

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، مواكبة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من الغد الأربعاء.

وأوضح بيان صادر عن النائب العام، اليوم الثلاثاء، أن القرارات كالتالى:





أولا: إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار العمل في النيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساء بحد أقصى.





ثانيا: تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسيير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق لرئيس مجلس الوزراء.





ثالثا: تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتة وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.





رابعا: مراعاة إعمال أحكام قانون الطوارئ رقم ۱۹۲ لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به في ضوء ما سبق التوجيه به.



