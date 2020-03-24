ضربة قاضية من القوات المسلحة والداخلية لتجار المخدرات فى سيناء

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخـدرة بمناطق وسط وجنوب سيناء فى إطار التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى تأميـن الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم.





وأوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، وفقا لبيان صحفي، أنه شارك في تنفيذ الحملة عناصر من قوات حرس الحدود وقوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية لاكتشاف وإزالة مئات المزارع من نباتات الخشخاش والقنب الهندي بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا نظـرًا لطبيعتهـا الطبوغرافيــة بكل من أودية سانت كاترين والندية والآخضر والآبار ومطاخة وسلاف ومعين ووادى فيران وسهب وسعال ووادي الشيخ.





وأسفرت نتائج الحملة عن اكتشاف وتدمير عدد (43) مزرعة لنبات البانجو المخدر بإجمالي مساحة (32) فدانن، وعدد (513) مزرعة لنبات الخشخاش بإجمالي (416) فدان.





كما تم ضبط (28) طن ونصف من مادة البانجو المخدرة وعدد (554) كيلوجرام لبذور البانجو وضبط (408) كيلو جرام من بذور الخشخاش، و(49) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة و(479) كيلوجرام من بودرة الحشيش المخدرة.





كما تم ضبط 9 مصنع لصناعة وتدوير الحشيش يحتوى على (4) ميزان حساس لقياس أوزان المواد المخدرة، و(7) مكبس حشيش، و(77) فورمه حشيش و(41) كيلو جرام شمع و(4) ماكينة فرم حشيش، وضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين.





يأتي ذلك بالتزامن مع أحكام السيطرة لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة مما أسفر عن ضبط كميات هائلة من العقاقير والمواد المخدرة وإحباط دخولها إلي مصر، وما يمثله ذلك من تهديد بالغ الخطورة علي أمن وسلامة أبناء الشعب المصري.



