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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:59 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 24/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || العراق تسجل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || البنتاجون يعلن ارتفاع مصابي الجيش الأمريكي بـ كورونا إلى 174
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين عناصر الجيش الأمريكي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 174 حالة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
في الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا المستجد مختلف دول العالم بعد انتشاره من مدينة ووهان الصينية وتسبب في توقف تام للحياة اليومية للمواطنين، ظهر فيروس جديد في الصين أيضًا زاد من المخاوف بينما لم يتوصل العلماء حتى الآن للقاح ضد كورونا.
 
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