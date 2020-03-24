عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

كشف رمضان صبحي نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي عن تفاصيل الخناقة السابقة في تدريبات الفريق.









ودخل رمضان صبحي في مشادة قوية مع مهاجم الفريق أليو بادجي بعد صراع مشترك في التدريبات على الكرة بعد عودة رمضان من الإصابة







