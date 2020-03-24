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عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:49 م
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كشف رمضان صبحي نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي عن تفاصيل الخناقة السابقة في تدريبات الفريق.
ودخل رمضان صبحي في مشادة قوية مع مهاجم الفريق أليو بادجي بعد صراع مشترك في التدريبات على الكرة بعد عودة رمضان من الإصابة
وقال رمضان في تصريحات تليفزيونية:” كانت مشادة عادية ونرفزة ملعب وانتهت سريعاً ولم تستغرق وقتاً طويلاً كما تحدث البعض".
وعن رحيله أو البقاء في الاهلي قال: قرار البقاء أو الرحيل سيتم حسمه في نهاية الموسم وليس الآن.
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