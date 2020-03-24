Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشف رمضان صبحي نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي عن تفاصيل الخناقة السابقة في تدريبات الفريق.


ودخل رمضان صبحي في مشادة قوية مع مهاجم الفريق أليو بادجي بعد صراع مشترك في التدريبات على الكرة بعد عودة رمضان من الإصابة


وقال رمضان في تصريحات تليفزيونية:” كانت مشادة عادية ونرفزة ملعب وانتهت سريعاً ولم تستغرق وقتاً طويلاً كما تحدث البعض".


وعن رحيله أو البقاء في الاهلي قال: قرار البقاء أو الرحيل سيتم حسمه في نهاية الموسم وليس الآن.
Advertisements

أخبار تهمك

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 18 ساعة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة الجديدة في الزمالك تحسم مصير نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع حسام عاشور

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الزمالك السابق يسخر من قرار حظر التجول في مصر

منذ أقل من ساعتين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

02:49 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

11:29 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status