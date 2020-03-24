"الحجر البيطري" يقدم نصائح للمواطنين لتجنب شراء اللحوم الفاسدة

كشف الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، عن كيفية التعرف على اللحوم والدواجن الفاسدة، موضحًا أن اللحوم الفاسدة تكون ظاهرة بتغير الطعم واللون والرائحة.





وشدد "عبد الكريم"، خلال حواره مع برنامج "كل يوم اسم" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، على أهمية شراء اللحوم المذبوحة داخل المجازر الآلية "السلخانة"؛ لكون اللحوم من الممكن أن تكون مصابة بأمراض لا يمكن اكتشافها إلا من الطبيب البيطري الذي يقوم بالكشف عليها داخل المجزر أثناء الذبح، منوهًا بان هناك مرض خطير يُصيب الحيوانات وهو مرض السل، ويكون اكتشافه سهل جدًا في المجزر ولا يمكن اكتشافه بعد الذبح.





وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، على أن اللحوم التي يتم ذبحها بالمجازر يكون عليها أختام معينة خاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهناك محاولات لتزوير هذه الأسواق داخل الأسواق، ويمكن للمتخصصين اكتشافها خلال حملات الرقابة على الأسواق، ولا يمكن للمواطن العادي التعرف عليها، مشيرًا إلى أن الاختام تتضمن اسم المجزر ورقمه الكودي وتاريخ الذبح، ولذا هناك مرور دوري ومستمر من أجهزة التفتيش للتأكد من عدم تزوير هذه الأختام.





وناشد، المواطنين بشراء اللحوم التي تم ذبحها قبلها بمدة 24 ساعة، حيث أن وضع اللحوم بمبرد لمدة 24 يساهم في تكوين حمض الاكتيك داخلها الكفيل بالقضاء على كافة الميكروبات الموجودة بها، أو شراء اللحوم الطازجة ووضعها بالثلاجة أسفل الفريزة مباشرة، ثم وضعها في اليوم الثاني بالفريزة حال الرغبة في تجميدها للحفاظ على قيمتها الغذائية.



