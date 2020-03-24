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"الحجر البيطري" يقدم نصائح للمواطنين لتجنب شراء اللحوم الفاسدة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:42 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، عن كيفية التعرف على اللحوم والدواجن الفاسدة، موضحًا أن اللحوم الفاسدة تكون ظاهرة بتغير الطعم واللون والرائحة.

وشدد "عبد الكريم"، خلال حواره مع برنامج "كل يوم اسم" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، على أهمية شراء اللحوم المذبوحة داخل المجازر الآلية "السلخانة"؛ لكون اللحوم من الممكن أن تكون مصابة بأمراض لا يمكن اكتشافها إلا من الطبيب البيطري الذي يقوم بالكشف عليها داخل المجزر أثناء الذبح، منوهًا بان هناك مرض خطير يُصيب الحيوانات وهو مرض السل، ويكون اكتشافه سهل جدًا في المجزر ولا يمكن اكتشافه بعد الذبح. 

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، على أن اللحوم التي يتم ذبحها بالمجازر يكون عليها أختام معينة خاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهناك محاولات لتزوير هذه الأسواق داخل الأسواق، ويمكن للمتخصصين اكتشافها خلال حملات الرقابة على الأسواق، ولا يمكن للمواطن العادي التعرف عليها، مشيرًا إلى أن الاختام تتضمن اسم المجزر ورقمه الكودي وتاريخ الذبح، ولذا هناك مرور دوري ومستمر من أجهزة التفتيش للتأكد من عدم تزوير هذه الأختام.

وناشد، المواطنين بشراء اللحوم التي تم ذبحها قبلها بمدة 24 ساعة، حيث أن وضع اللحوم بمبرد لمدة 24 يساهم في تكوين حمض الاكتيك داخلها الكفيل بالقضاء على كافة الميكروبات الموجودة بها، أو شراء اللحوم الطازجة ووضعها بالثلاجة أسفل الفريزة مباشرة، ثم وضعها في اليوم الثاني بالفريزة حال الرغبة في تجميدها للحفاظ على قيمتها الغذائية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، أنه حتى الآن لم يثبت أن الحيوانات أو اللحوم والدواجن المجمدة لها دور في انتقال فيروس كورونا للإنسان، ومع ذلك الحجر البيطري، عقب ظهور فيروس كورونا قام بفحص جميع المنتجات المستوردة والمستلزمات التي يمكن أن تستخدم للإنتاج الحيواني منذ منتصف يناير منذ الإعلان عنه في الصين، ولم تثبت إيجابية أي منتج مستورد من الخارج حتى الآن لفيروس كورونا، مشددًا على أن جميع اللحوم الموجودة في الأسواق، والتي تأتي من الخارج يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لها؛ لضمان جودتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.
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لحوم فيروس كورونا حجر بيطري أخبار مصر

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