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عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع حسام عاشور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:36 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نتائج الاجتماع الذي عقد بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم.

 

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"نتائج اجتماع الكابتن الخطيب مع حسام عاشور، تنظيم مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه تعيين عاشور في منصب ادارى محترم بالنادي الاهلي ظهور منتظم ف قناة الأهلي".

 

وكانت لجنة التخطيط بالأهلي قد أبلغت عاشور برفض النادي تجديد تعاقده معه والذي ينتهي نهاية الموسم الجاري بناءًا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي أكد عدم حاجته لخدماته فنيًا في الموسم المقبل.

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