ليلى مقلد تطلق حملة "إيد علي إيد" للوقاية من كورونا

ومن جانبها قالت د. ليلى مقلد أن ما تقوم به هو واجب واطنى وانسانى واخلاقى فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية تستوجب على الجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة فى الوقاية والتوعية بمخاطر المرض وكيفية التعامل معه، وأهمية اتباع كافة الارشادات والاجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة للحد من انتشار المرض والسيطرة على الفيروس.





قامت الدكتورة ليلى مقلد المحامية بحملة لتوزيع وسائل الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك فى خطوة تؤكد تضافر جهود المجتمع من خلال الحكومة والمؤسسات والأفراد، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب المعاناة من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقامت مقلد بتوزيع"الكمامات،القفازات الطبية، المواد المطهرة" بنفسها على العديد من الفئات الموجودة بالشارع المصرى بالاضافة الى القيام بتوعية المواطنين بكيفية تحصين أنفسهم وعدم التعرض لمسببات المرض.ورصد الفجر نشاطا ملحوظا للدكتورة ليلى مقلد من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والذى ظهرت مقلد من خلاله تجوب العديد من المناطق لتوزيع ادوات الوقاية، واستهدفت عددا من المناطق التى يشغلها فئات هى الاكثر احتياجا لذلك، فقامت بتوزيع الكمامات والقفازات والكحول المطهر على السائقين بمواقف الاتوبيسات العامة، وبعض عمال البناء المتواجدين فى مناطق كثيرة، وعمال النظافة العاملين فى الشوارع والباعة الجائلين، وسائقى الميكروباصات، وعمال الأمن والحراسة بالمنشأت السكنية والادارية والتجارية بمدينة نصر.كما تلاحظ قيام د. ليلى مقلد باستقلال بعض المواصلات العامة وقامت بتوزيع أدوات الوقاية والحماية على الركاب، كما قامت بشرح لكيفية الوقاية والحماية من الفيروس، وكيفية استخدام المواد التى يتم توزيعها، بالاضافة الى ارشادات عامة تتعلق بظهور اعراض الاصابة بفيروس كورونا وما يجب على كل شخص اتخاذه حال شعوره بذلك.وأطلقت د. ليلى مقلد من خلال "فيسبوك" هاشتاج بعنوان "ايد على ايد تساعد" لتقود حملة لرعاية وتكافل الاسر الاكثر احتياجا، من فئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة، واعلنت تكفلها بعدد 35 أسرة من أهالى مدينة نصر، وتوفير كافة احتياجاتهم اليومية والتى تساعدهم على الحياة بشكل طبيعى بما يضمن عدم خروجهم وتعويضهم عن خسائر عدم قيامهم بأعمالهم، لضمان بقائهم بمنازلهم كأحد أبرز الاجراءات الاحترازية لعدم التجول او التواجد فى اماكن التجمعات والازدحام للحد من انتشار المرض.وأشادت مقلد بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا، بجانب القرارات الاقتصادية الهامة التي أعلنها والتي تؤكد اهتمامه بالمواطن المصرى، مشيرة إلى أن الإدارة المصرية لهذه الأزمة كانت جيدة للغاية وعلى قدر مقبول من الاحترافية مقارنة بدول كثيرة أكثر تقدما من مصر، خاصة في القطاع الصحي.