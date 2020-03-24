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بعد مصرع فتاة.. معاينة عقار إمبابة المنهار

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:33 م
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موقع العقار
موقع العقار
إيمان عبد العاطي
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تسبب إنهيار سقف الطابق السادس بالعقار المنهار بمنطقة إمبابة، إلى تضرر 3 طوابق " الخامس والرابع والثالث"، إثر الانهيار، وأخلت الأجهزة الأمنية العقار المنهار والعقارات المجاورة له من قاطنيها.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة أن العقار المنهار بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، أسفر عن مصرع مريم اشرف، 18 سنة، وإصابة شقيقتها، موضحة إلى أن الطابق المنهار كان مخالف للبناء.

وكان انهار أحد العقارات جزئيا، بمنطقة أرض عزيز عزت، التابعة لحي إمبابة، شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع سيدة متأثرة بإصابتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد أحمد الحصي، مأمور قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة، بحدوث إنهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة أرض عزيز عزت، بنطاق القسم.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، كما انتقلت قوة أمنية من القسم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، المقدم أمثل حرحش، المقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وبالفحص والمعاينة تبين أن سقف أحد العقارات انهار مما أسفر عن مصرع سيدة متأثرة بإصابتها.

وأخلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة العقار والعقارات المحيطة به، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بينت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، للعقار الذي انهار بمنطقة العمرانية، أنه أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر ببتر بإحدى قدميه وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وانهار أحد العقارات بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار المصاحبة بالرياح الشديدة.

وتعود البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانهيار أحد العقارات بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ البري، وصحبتهم قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين أن العقار المنهار، مكون من 5 طوابق، وانهار الطابق الخامس على قاطني الطابق الرابع، بسبب تجمعات مياة الأمطار، أعلى سطح العقار، مما أسفر عن إصابتهم، وجاري نقلهم إلى أقرب مستشفى، ونتج عن انهيار الطابق حدوث شروخ وتصدعات بالعقار.

وأخلت الأجهزة الأمنية بالجيزة العقار المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

العقار الإنقاذ البري الأجهزة الأمنية إمبابة

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