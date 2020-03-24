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الرقابة الإدارية تضبط كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات المجهولة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:30 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبة عبد الحفيظ
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تابعت هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حملاتها في مجال فرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها، أو التي يتم تخزينها استغلالا لحاجة المواطنين.


وأسفرت نتائج تلك الحملات بالمحافظات عن ضبط عدد (142469) من القفازات الطبية والكمامات، وعدد (231) ‏لتر من المطهرات، و‏(905) زجاجة من الكحول مجهول المصدر بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى ضبط 15000 عبوة كحول وجل و6000 لتر من مادة الكحول كان مُعد للتعبئة وتبين عدم مطابقته للمواصفات، و‏350 كمامة طبية مجهولة المصدر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية،

كما تم ضبط عدد (6200) كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، و300 كيلو من مادة البلاستيك المُعد للتدوير والتصنيع للكمامات والقفازات المغشوشة، بالإضافة إلى 300 كيلو من الصابون السائل ‏و350 ‏كيلو من مادة الصوديوم، وعدد (6040) عبوة من الأدوية مجهولة المصدر وأدوية مُخدرة وغيرها من المخصصة للصرف من خلال التأمين الصحي ومحظور بيعها بعد من الصيدليات بمحافظة الشرقية،

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات وحُررت محاضر بها، وتم إحالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس "صبري.ح.م" فني بشركة السكر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع كمامات مجهولة الصنع وغير مطابقة، لبيعها في الأسواق بأسعار مبالغة استغلالًا للظروف التي تمر بها البلاد.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية على الأسواق، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث القسم، مفادها استغلال "صبري.ح.م"، 38 سنة، فني بشركة السكر، ومقيم بدائرة القسم، الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدوى فيروس كورونا، وإقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية.

وتبين أنه أنشأ مصنعا من دون ترخيص بمسكنه، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخال الغش على المواطنين.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وأنه يبيعها بالمحلات والأسواق على أنها معقمة بأسعار زاهدة محققًا أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بمداهمة المصنع المتحري عنه، والقبض على مالكه، ومصادرة ما بداخله من كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، ومداهمة المصنع المشار إليه، وعُثر بداخله على 150 ألف كمامة مجهولة المصدر، 8 ماكينة خياطة، مقص كبير الحجم، 2 كرتونة استيك، 2 لفافة قماش (أبيض وازرق) طول كل منهما 50 مترا.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وبمواجهة المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الرقابة الإدارية مطهرات كورونا كمامات طبية فيروس كورونا زجاجة كحول

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