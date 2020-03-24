العثور على جثة غريق بمياه شاطئ بورسعيد



وورد بلاغ الى شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص مجهولة الهوية يبلغ من العمر حوالى ٥٠ سنة غارقًا في مياه شاطئ بورسعيد خلف كافتيريا ابو طارق وجدت طافية فوق سطح الماء.



وعلى الفور انتشلت الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري ونقلت سيارة الإسعاف المتوفى إلى مستشفى السلام بورسعيد.



ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث والتعرف علي هويته واسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عثر الأهالي بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، على جثة شخص مجهول الهوية بمياه الشاطئ، يبلغ من العمر 50 عام، وسط ظروف غامضة.