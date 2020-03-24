Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تعليق جميع الخدمات بدار الإفتاء المصرية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:22 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
محمود الجلاد
Advertisements
أعلنت دار الإفتاء المصرية، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المصري، تعليق جميع الخدمات التي تتطلب حضور الجمهور إلى دار الإفتاء المصرية خلال مدة الحظر وتكثيف الخدمة الكترونيًا وهاتفيًا ومن خلال صفحة "فيس بوك" وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المستفتين.

 وأصدرت وزارة الأوقاف، 6 قرارات جديدة بعد قرار حظر التجول والذي فرضته الحكومة المصرية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة مساء بدءا من غد الأربعاء.

ونبهت وزارة الأوقاف، وفقا لبيان صحفى، اليوم الثلاثاء، على جميع العاملين بالمديريات الإقليمية بغلق المسجد غلقًا تامًا وعدم ترك الباب مفتوحًا أثناء رفع الأذان وعدم فتح المساجد أو الزوايا لأي سبب، وإرسال تقرير مفصل بحد أقصى غدًا الأربعاء إلى رئيس القطاع الديني، متضمنا بيانا مكتوبا ومعتمدا بأنه لا يوجد مسجد ولا زاوية واحدة إلا وهي في عهدة عامل، وتحت إشراف إمام من الأئمة.

وشددت: إذا ثبت أن هناك مسجدًا أو زاوية واحدة ليس بها عامل مسئول عنها، فالمسئول عن غلقها وأخذ مفاتيحها مفتش المنطقة ومدير الإدارة، وعليهما تقع مسئولية أي تقصير في تنفيذ التعليمات وإنهاء خدمة أي إمام من الأئمة أو عامل من العمال تثبت مخالفته للتعليمات إنهاء خدمة أي مفتش أو مدير إدارة أو قيادي يثبت تقاعسه عن أداء واجبه.

في سياق آخر، قالت دار الإفتاء المصرية "إن موت المسلم بسبب فيروس ڪورونا يدخل تحت أسباب الشهادة الواردة في الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض".

وأضافت الدار أن هذا المرض داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطورة وشدة ضرر، وهو أيضًا معدود من الأوبئة التي يحكم بالشهادة على من مات من المسلمين بسببها، فمن مات به من المسلمين فهو شهيد؛ له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله تعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشهداء على ثلاثة أقسام: الأول: شهيد الدنيا والآخرة: الذي يقتل في قتال الحربيين أو البغاة أو قطاع الطريق، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة: بالشهادة الحقيقية.

أما القسم الثاني من الشهداء فأشارت الدار إلى أنه شهيد الدنيا: وهو من قتل كذلك، ولكنه غلَّ في الغنيمة، أو قُتل مدبرًا، أو قاتل رياءً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا. 

والقسم الثالث بحسب دار الإفتاء شهيد الآخرة: وهو من له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام شهيد الجهاد في الدنيا من تغسيله والصلاة عليه؛ وذلك كالميت بداء البطن، أو بالطاعون، أو بالغرق، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحكمية، وقد وسَّعت الشريعة الغراء هذا النوع الثالث؛ فعدَّدت أسباب الشهادة ونوَّعتها؛ تفضلًا من الله تعالى على الأمة المحمدية، وتسليةً للمؤمنين.

واستشهدت الدار في فتواها بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا تَعُدُّونَ الشّهيدَ فِيكُم؟» قالوا: يا رسول الله من قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إن شُهَدَاءَ أمتي إذًا لَقَلِيلٌ»، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «مَنْ قُتِلَ فيِ سَبيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في البَطنِ فَهُو شَهِيدٌ» قال ابن مقسمٍ: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: «وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لاوقاف قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا رئاسة مجلس الوزراء المصري دار الإفتاء المصرية تعليق جميع الخدمات المرتبة

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

منذ أقل من ساعتين

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ 35 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق يسخر من قرار حظر التجول في مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع حسام عاشور

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 18 ساعة

الصفقة الجديدة في الزمالك تحسم مصير نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على حكم من مات غريقًا.. الأزهر: الشهداء ثلاثة!

"الإفتاء" عن حادث محطة مصر: صاحب الحريق شهيد

الأزهر: "المحروق يُغسل بصَبُّ الماءُ عليه أو يُيَمَّمُ"

علماء الأوقاف: لا وجود للدين بدون وطن

الإفتاء بعد حريق إيتاي البارود: "إذا رأيتم الحريق فكبروا"

داعية إسلامي لمتصلة توفي زوجها منذ عام: "أبشري هو شهيد"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

02:49 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

11:29 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status