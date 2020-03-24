برشلونة يُضحي بـ 4 نجوم من أجل ضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيقدم عرضًا لا يُقاوم لباريس سان جيرمان الفرنسي لمحاولة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار لعب بقميص البلوجرانا في الفترة من 2013 حتى 2017 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يحاول إستعادة نيمار منذ الصيف الماضي مؤكدة أن برشلونة قد يتحدث مجددًا مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من الإعلان عن إمكانية إدخال إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال أو فيليب كوتينيو كجزء من الصفقة إلا أن أومتيتي قد يلعب الدور الأكبر في صفقة نيمار خاصة بعد تهميشه في برشلونة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي عانى من قلة مشاركاته مع برشلونة وذلك بسبب الاعتماد على الثنائي جيرارد بيكي وكليمونت لينجليه بالإضافة إلى الإصابات الطويلة التي يعاني منها النجم الفرنسي والتي جعلت برشلونة يفكر في التخلي عنه والتعاقد مع إيميريك لابورت نجم دفاع مانشستر سيتي.



