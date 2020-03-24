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"المحامين العرب" يطالب بوقف الصراعات المسلحة في المنطقة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر - أسماء قورة
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أكد ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، دعمه لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، لوضع حد لمرضى الحرب ومحاربة فيروس كورونا الذي عصف بالعالم.

ودعا "الكريوين"، في بيان له اليوم الثلاثاء، قادة الدول العربية وكافة القوى والطوائف المتصارعة إلى وقف أي صورة من صور النزاع المسلح والعمل معا من أجل توفير حماية للمواطنين والمعاونة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتسهيل عمل الطواقم الطبية والصحية.

وشدد على ضرورة استلهام روح التعاون في مقاومة الوباء الذي يجتاح العالم وإنقاذ البشرية من خلال وقف أعمال الاقتتال وانتهاك حقوق الإنسان ووقف التدخلات الخارجية والسعي نحو الحلول السلمية والشراكة ما بين الجميع لإرساء التعامل العادل بين كافة الأطراف بعيدا عن الكيل بمكيالين في القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما ناشد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، جامعة الدول العربية بلقيام بدورها في تفعيل هذا النداء لتعود مؤسسة فاعلة في الأمة العربية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية اتحاد المحامين العرب

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