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عاجل.. حقيقة انتقال كورونا عن طريق اللحوم المجمدة (رد رسمي)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:18 م
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ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن حجم اللحوم الموجودة في الأسواق، والتي تأتي من الخارج يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لها؛ لضمان جودتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي وضمان توافرها في الأسواق.

وأضاف "عبد الكريم"، خلال حواره مع برنامج "كل يوم اسم" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن السلع متوافرة ولا يوجد ما يدعو للتكالب على السلع لتخزينها، مشيرًا إلى أن طلبات الاستيراد طبيعية جدًا، ولا يوجد أي قيود أو حظر على استيراد السلع إلا الشروط الصحية فقط.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، على أنه حتى الآن لم يثبت أن الحيوانات أو اللحوم والدواجن المجمدة لها دور في انتقال فيروس كورونا للإنسان، ومع ذلك الحجر البيطري، عقب ظهور فيروس كورونا قام بفحص جميع المنتجات المستوردة والمستلزمات التي يمكن أن تستخدم للإنتاج الحيواني منذ منتصف يناير منذ الإعلان عنه في الصين، ولم تثبت إيجابية أي منتج مستورد من الخارج حتى الآن لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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الكلمات المفتاحية

لحوم مجمدة فيروس كورونا صحة عالمية اللحوم 12 حالة

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