السجن 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في الإسكندرية



وبسؤال زوجته قررت بأنه أثناء تواجدها بشقتها وحال عودة زوجها من الخارج تناهى إلى سمعها أصوات خارج باب شقتها وباستطلاعها الأمر وجدت زوجها ملقى أمام الشقة وبه الإصابات المُشار إليها، وعُثر بمكان الواقعة على قطعة سلاح أبيض "سكين".



وتوصلت تحريات فريق البحث إلي تحديد مرتكبى الواقعة وهو ابن شقيق زوجته وعاطل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بذات العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بعقده العزم على قتل المجنى عليه وزوجته لسابقة وجود خلافات عائلية حول الميراث، وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بالمتهم الثانى، وقاما بإعداد سلاح أبيض "سكين" المعثور عليه بمحل الواقعة وكذا عصا خشبية "شومة"، بمواجهة المتهم الثانى بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدها وقرر باقتصار دوره على مراقبة وتأمين محل الواقعة حال قيام المتهم الأول بتنفيذها.



وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط العصا المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملوثة بالدماء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار مصطفي عطية درويش والمستشار أحمد محمد عزت وسكرتير الجنايات أحمد شعبان بالسجن 3سنوات للمتهم " أ.إ.ع" عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.تعود الواقعة في القضية رقم 19131 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثالث عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المتزة ثالث يفيد بالقبض علي عامل بحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث أن توصلت الي قيام المدعو " أ.إ.ع" 35 سنة عاطل بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة لضبطه وأثناء تنفيذ القرار تم القاء القبض علية وبحوزته طربة لمخدر الحشيش ومائة قرص لمخدر التامول وسلاح ناري طبنجة وبعرضة علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.على جانب آخر، قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، بحبس عاطلان 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل مسن بعد التعدى عليه بالضرب بعصا خشبية وسلاح أبيض، لوجود خلافات علي الميراث. كما أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارًا من العميد طارق هندي، مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها مُسن، مقيم بدائرة القسم، مصاب بكسر عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجروح وكدمات متفرقة ولا يمكن استجوابه.