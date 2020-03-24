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العراق تسجل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:06 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح إننا نخوض معركة شرسة ضد فيروس كورونا، وواثقون بانتصارنا، داعيا مختلف القوى والأحزاب السياسية إلى التضامن لمواجهة المحنة التي تواجه البلاد.

وطالب برهم صالح في خطاب أمس مساء الإثنين، المواطنين بالالتزام بإجراءات العزل الذاتي، والبقاء في منازلهم للمساهمة في الحد من تفشي الفيروس.  

وتابع الرئيس العراقي: إننا نشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات ومخاطر كورونا قد تتفاقم في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال.  


ويذكر أن دخلت الاستخبارات العراقية على خط مواجهة أزمة كورونا بتوجيه نداءات ليلية للوقاية من الفيروس، فيما فرض أحد المسؤولين حجراً صحياً على نفسه بعد لقائه شخصا مصابا.

وأطلقت وحدة العمليات النفسية التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، نداءات توعوية ضد وباء كورونا في عدة مناطق من بغداد. 

وحثت الاستخبارات، المواطنين على الالتزام بحظر التجوال، وعدم التنقل والاختلاط والتجمعات، والتزام المنازل، والتعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من انتشار "كورونا". 

كما لجأت إلى توزيع منشورات توضح السبل الصحية للوقاية من هذا المرض الفتاك. 

 قررت السلطات العراقية، الأحد، تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى الساعة الـ11 من ليل السبت المقبل، واعتبار فترة أزمة فيروس كورونا "قاهرة" لجميع المشاريع والعقود.

واستثنى القرار الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والإعلاميين ومنتسبي وزارة المالية ودائرتي المحاسبة والموازنة والمصارف الحكومية من حظر التجوال.

وشمل القرار التأكيد على الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية حتى مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.

 ويحتاج العراق - بحسب وزارة التجارة - إلى مزيد من المال من الميزانية لتكوين احتياطي استراتيجي من القمح والأرز يكفي لـ3 أشهر؛ إذ يواجه البلد مشاكل فيروس كورونا الآخذة بالتنامي.  

ورصد العراق حتى الآن 229 حالة إصابة بفيروس كورونا وسجل 20 حالة وفاة. ومن المرجح أن تكون أعداد الحالات أعلى بكثير نظرا لمحدودية مرافق الاختبار في البلد الذي يعمل نظامه الصحي بطاقته القصوى بالفعل.
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