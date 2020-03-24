العراق تسجل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال الرئيس العراقي برهم صالح إننا نخوض معركة شرسة ضد فيروس كورونا، وواثقون بانتصارنا، داعيا مختلف القوى والأحزاب السياسية إلى التضامن لمواجهة المحنة التي تواجه البلاد.





وطالب برهم صالح في خطاب أمس مساء الإثنين، المواطنين بالالتزام بإجراءات العزل الذاتي، والبقاء في منازلهم للمساهمة في الحد من تفشي الفيروس.



