توفير 8 طن كلور لتطهير وتعقيم مراكز ومدن كفرالشيخ (صور)

قال اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه توزيع 8 طن كلور علي قري ومراكز ومدن المحافظة، لاستخدامها في أعمال الرش والتطهير التي تقوم بها أجهزة المحافظة علي مستوى المراكز والمدن والقرى للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع والميادين العامة ومواقف السيارات.



وكذلك كافة مناطق تواجد المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة ومجالس المدن ومديرية الري والطب البيطري، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما يتم تنفيذ أعمال الرش والتطهير طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان كالتالي؛ يتم التطهير بالكلور المخفف بتركيز 5% وذلك بمعدل 100 سم كلور لكل 1 لتر ماء، ويتم الرش كل 5 ساعات للأماكن ذات التردد المتوسط، وكل 3 ساعات للأماكن ذات التردد المرتفع، ويقوم فريق المتواطنة بعمل ورشة عمل للعاملين بالأماكن التي يقوم برشها، لتدريبهم وتوعيتهم بآلية المكافحة واعطائهم النصائح العامة لتجنب انتشار العدوي.



من ناحية أخري، فقد أشرفَ استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال التطهير والتعقيم المستمر لماكينات الصراف الآلي، وتنظيم صرف الرواتب والمعاشات أمام ماكينة البريد وماكينات الصرف، لمنع أي تكدس أو تجمعات بالمشاركة المجتمعية من شباب مطوبس.



ويأتي هذا في إطار مكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها أجهزة المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهازًا كاشفًا لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.



ويأتي ذلك فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، خاصةً قرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا، الواقعة على حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفر الشيخ مع محافظة البحيرة.



وأشار المحافظ، إلى أن الإجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في: الوحدات المحلية، والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



ووجه المحافظ، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، خاصةً مع محافظة الدقهلية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، نظرًا لرصد عددًا كبيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.