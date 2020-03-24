البنتاجون يعلن ارتفاع مصابي الجيش الأمريكي بـ كورونا إلى 174

ويذكر أن قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن البنتاجون مستمر في نشر وحدات من الحرس الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف إسبر في مؤتمر صحفي له أن بلاده لن تضطر إلى إعلان الأحكام العرفية وأنها قادرة على احتواء تفشي الفيروس.





وأكد إسبر أنه يتم إجراء 6 آلاف اختبار لفيروس كورونا يوميا للجنود الأمريكيين.





وأوضح إسبر أنه لم يخضع حتى الآن لفحص فيروس كورونا.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 30 ألف مصاب وبلغ عدد الوفيات حاجز الـ500.