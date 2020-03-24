القومي للبحوث: مشكلتنا ليست في تحضير لقاح لفيروس كورونا

قال الدكتور محمد احمد علي، مدير مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، إن هناك تحرك دولي من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا.





وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أننا نعمل على الوصول للقاح مصري لعلاج فيروس كورونا من خلال الأبحاث والتجارب الداخلية، مشددًا على أن المشكلة ليس في تحضير اللقاح وإنما في إجراءات الموافقة عليه واعتماده، واستخدامه، وتجربته على الحيوان ثم تجربته على الانسان على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن هذا يحتاج لوقت يصل لعام ونصف تقريبًا.





وتابع مدير مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، أن الإنسان هو مصدر العدوى، وحتى نمنع العدوى على الإنسان أن يتبع التعليمات الطبية بالعطس في منديل والحفاظ على غسل الأيدي بالمياه والصابون باستمرار لحماية أسرته من الإصابة والحد من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على أن البقاء في المنزل والبعد عن التجمعات يساهم في مواجهة فيروس كورونا بنسبة كبيرة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



