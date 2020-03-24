الزناتي: إرجاء تسديد أقساط بنك ناصر وإيداعها بفيزا البدل للصحفيين غدًا

أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن إيداع قسط قروض بنك ناصر للصحفيين، في فيزا بدل التدريب والتكنولوجيا، غدًا الأربعاء، وصرفه بعد الخامسة مساءً، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة بنك ناصر الاجتماعي على تنفذ قرار البنك المركزي، بإرجاء تسديد أقساط القروض لمدة ٦ أشهر.





وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن المستفيد من هذا القرار ٢٢٥ زميل صحفي وصحفية، يدفعون أقساط شهرية قيمتها ٣٣٨ ألف جنيه ببنك ناصر.



