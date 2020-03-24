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الزناتي: إرجاء تسديد أقساط بنك ناصر وإيداعها بفيزا البدل للصحفيين غدًا
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:53 م
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ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن إيداع قسط قروض بنك ناصر للصحفيين، في فيزا بدل التدريب والتكنولوجيا، غدًا الأربعاء، وصرفه بعد الخامسة مساءً، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة بنك ناصر الاجتماعي على تنفذ قرار البنك المركزي، بإرجاء تسديد أقساط القروض لمدة ٦ أشهر.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن المستفيد من هذا القرار ٢٢٥ زميل صحفي وصحفية، يدفعون أقساط شهرية قيمتها ٣٣٨ ألف جنيه ببنك ناصر.
وأضاف أن مبلغ القروض سيكون موجودًا برصيد فيزا البنك الأهلي غدًا نحو الخامسة مساءً، مؤكدًا أن هذا الاتفاق تم مع البنك بعد تواصله مع العضو المنتدب له اليوم، لتطبيق قرار البنك المركزي، واتخاذ الإجراءات في هذا الشأن.
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