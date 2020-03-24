Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمليات التجميل شوهت وجهها وكادت أن تقتلها.. ما لا تعرفه عن ميسرة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:26 م
Advertisements
ميسرة
ميسرة
مي مرسي
Advertisements
قامت الفنانة ميسرة، بإجراء عمليات تجميل كثيرة،وفي كل مرة يحدث خطأ وتتأثر من إجراء تلك العمليات إلى أن شعرت أن ما يحدث بسبب محاولتها لتغيير ما خلقه الله.

وكانت الفنانة ميسرة قد أجرت عملية لنفخ خدها بعد أن خسرت وزنها،فأصيبت بميكروب مما أدى إلى حدوث تسمم في بشرتها وكادت أن تتوفى بسبب هذا الميكروب.

وأجرت عملية أخرى في الأنف حيث كانت تعاني من انعواج بسيط فيها أرادت أن تصلحه ولكنها لاحظت بعد إجراء العملية أن الانعواج كما هو وبدأت تشعر أيضا بضيق في التنفس وهذا جعلها تبتعد عن مجال الفن في تلك الفترة ورفعت قضية على الطبيب الذي أجرى لها العملية ولكن تم حفظ القضية لعدم وجود دليل.

وأثارت الجدل بعد هذه العمليات بعد تغيير مظهرها حيث تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها مشيرين إلى أن هذا "تشويه لا تجميل".

لاقت جميع أعمال ميسرة نجاحا كبيرا وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية منها "قط وفار فايف ستار" ،"دموع في نهر الحب"و"ربيع الغضب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسرة وعمليات التجميل الفنانه ميسره أعمال ميسرة

أخبار تهمك

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

منذ أقل من ساعتين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ 37 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع حسام عاشور

منذ نصف ساعة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك السابق يسخر من قرار حظر التجول في مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة الجديدة في الزمالك تحسم مصير نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ريم البارودى: "لم أجري عملية تجميل في وجهي"

درة تنصح الفتيات بعد إجراء عمليات تجميل

بعضهم تغيرت ملامحهم تمامًا.. نجوم دخلوا بوابة التجميل في 2018

غادة عبد الرازق تعترف بمرضها النفسي وعيبها الدائم

أول تعليق لـ ريهام سعيد بعد عملية الأنف

ممثلة شهيرة تجري عملية تجميل لإطالة حجم أنفها! (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

02:49 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

11:29 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status