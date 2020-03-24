عمليات التجميل شوهت وجهها وكادت أن تقتلها.. ما لا تعرفه عن ميسرة

قامت الفنانة ميسرة، بإجراء عمليات تجميل كثيرة،وفي كل مرة يحدث خطأ وتتأثر من إجراء تلك العمليات إلى أن شعرت أن ما يحدث بسبب محاولتها لتغيير ما خلقه الله.



وكانت الفنانة ميسرة قد أجرت عملية لنفخ خدها بعد أن خسرت وزنها،فأصيبت بميكروب مما أدى إلى حدوث تسمم في بشرتها وكادت أن تتوفى بسبب هذا الميكروب.



وأجرت عملية أخرى في الأنف حيث كانت تعاني من انعواج بسيط فيها أرادت أن تصلحه ولكنها لاحظت بعد إجراء العملية أن الانعواج كما هو وبدأت تشعر أيضا بضيق في التنفس وهذا جعلها تبتعد عن مجال الفن في تلك الفترة ورفعت قضية على الطبيب الذي أجرى لها العملية ولكن تم حفظ القضية لعدم وجود دليل.



وأثارت الجدل بعد هذه العمليات بعد تغيير مظهرها حيث تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها مشيرين إلى أن هذا "تشويه لا تجميل".



لاقت جميع أعمال ميسرة نجاحا كبيرا وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية منها "قط وفار فايف ستار" ،"دموع في نهر الحب"و"ربيع الغضب".