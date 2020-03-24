بسبب إصابة نجله.. رئيس الاتحاد الألماني للألعاب الأولمبية يدخل العزل الصحي

دخل رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، ألفونس هورمان، في الحج الصحي الفردي بمنزله بعد اكتشاف إصابة نجله بفيروس "كورونا".





وأكد هورمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء : "ظهرت نتيجة فحص نجلي الأكبر إيجابية ظهر أمس الاثنين... ونظرا لمخالطتي له قبل أسبوع واحد ، دخلت الآن في العزل الصحي الاحترازي حتى يوم 30 مارس الجاري".





وأكد هورمان أن القيود المفروضة عليه في العزل الصحي لن تؤثر على إدارة وتشغيل الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية حيث يستطيع العمل من المنزل "مثل كثيرين في ألمانيا حاليا"، مشيرا إلى أن نائبته فيرونيكا روكر ستكون في مقر الاتحاد.