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الأسهم الأمريكية تهبط رغم إجراءات الفدرالي الأميركي الجديدة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:47 م
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بوابة الفجر
وكالات
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افتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الاثنين مع تلاشي نوبة تفاؤل وجيزة أعقبت خطوات قوية من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتعزيز الائتمان في ظل استمرار الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 145.62 نقطة بما يعادل 0.76 بالمئة إلى 19028.36 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.21 نقطة أو 0.62 بالمئة ليسجل 2290.71 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 32.23 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 6847.28 نقطة.
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فيروس كورونا جائحة كورونا البورصة الامريكية الاسهم الامريكية اخبار الاسهم الامريكية

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