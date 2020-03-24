الأسهم الأمريكية تهبط رغم إجراءات الفدرالي الأميركي الجديدة





افتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الاثنين مع تلاشي نوبة تفاؤل وجيزة أعقبت خطوات قوية من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتعزيز الائتمان في ظل استمرار الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا.





وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 145.62 نقطة بما يعادل 0.76 بالمئة إلى 19028.36 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.21 نقطة أو 0.62 بالمئة ليسجل 2290.71 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 32.23 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 6847.28 نقطة.