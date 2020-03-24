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دعاء جديد يظهر التحام الشعب والجيش في مواجهة "كورونا" (فيديو)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت دعاء جديد يظهر بطولات الجيش المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد ويظهر من خلالها أبطال الجيش وهم يقومون بتطهير البلاد وجميع المصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة، وظهر أيضًا في الفيديو عدد من الاطباء والعمال والفلاحين وكافة طبقات المجتمع المصري.

كلمات الدعاء
كل الناس بيقولوا يارب.. تهدينا وتكرمنا يارب يارب يارب.. بيسمعنا في فضله وكرمه .. كل الناس بيقولوا يارب

هو الأحد الصمد الفرض.. اللي مابينسى أبدًا حد.. كل الناس تناديه.. كل الناس محتاجه إليه ينجيني في وقت الكرب.. رب العرش في فرجه قريب.. هو سميع لندانا مجيب..
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