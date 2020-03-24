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محمد إمام يعلق على مظاهرات "كورونا".. شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان محمد عادل إمام فيديو لمظاهرات في إسكندرية ضد الكورونا وذلك عبر تدوينة في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"


علق "إمام" علي الفيديو بروح من الفكاههة قائلاً "شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي مظاهرات في إسكندرية ضد الكورونا "

جائت تعليقات الجمهور منها المضحك ومنها الغاضب والبعض الآخر متنمرين قاصدين التنمر " كلام صحيح فى عندنا مسيرات بتهتف الله اكبر .. والله انا حزينه .. اللى عاوزه يناجى ربةمن بيتة من بلاكونته بس ماينزلش، لازم حظر تجوال، شئ لا يصدقة عقل، الشعب يريد إسقاط كرونا
بالطول بالعرض هنجيب كرونا الأرض.إرحل.. إرحل، الجهل والغباء في أبهي صورة.


يذكر أن تصدر إسم #إسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد مظاهرات ليلية شهدتها المحافظة الساحلية، دعا فيها الأهالي إلى رحيل فيروس «كورونا» الجديد، وهو ما أثار سخرية واسعة نظرا لأن الفيروس ينتشر بالتجمعات.

ومساء الإثنين، انطلقت تكبيرات أهالي منطقة أرض الفضالي، بمنطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية، حيث قاموا بالدعاء لرفع البلاء عنهم من شرفات منازلهم.
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