Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقترح برلماني بتحويل الكمامات والمطهرات إلى سلع استراتيجية غير قابلة للاحتكار

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:42 م
Advertisements
حسن عمر
حسن عمر
Advertisements
تقدم حسن عمر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بتحويل السلع الطبية والعلاجية إلى سلع استرتيجية، لا يمكن احتكارها. 

وأكد البرلماني في طلبه، اليوم الثلاثاء، أن السلع الطبية والعلاجية مثل كمامات الأنف، وبدل الأطباء الوقائية، والجونتيات، أصبحت من السلع الاستراتيجية، والتي تحمى ليس فقط الأفراد من الفيروسات ولكنها تحمي كل مفاصل الدولة المهمة ضد وباء الكورورنا المستجد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ما قام به بعض التجار معدومي الضمير من استغلال الأزمة، وتخزين هذه الأدوات الطبية المهمة، ورفع سعارها إلى أضعاف السعر الأساسي، يحتاج بجانب العقوبات الصارمة والحازمة والسريعة، إلى تحرك من الدولة.

وتابع أن التحرك ضروري حتى تصبح هذه المنتجات والسلع استراتيجية يتم تصنيعها وإنتاجها من مصانع ومنافذ توزيع تتبع رقابة الدولة بشكل مباشر، حتى لا نعطي لأحد فرصة احتكارها أو استغلال الأزمة كما يحدث حاليا.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه. 

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
 
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقترح برلماني مقاهى مطهرات مجلس النواب كمامات مجهولة المصدر فيروس كورونا غلق المطاعم عقوبات صارمة المولات التلاعب في الاسعار البرلمان

أخبار تهمك

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

110 مليون يورو سعر صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ أقل من ساعة

11 صورة من موقع حادث قطار الدقهلية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ ساعة و 27 دقيقة

دعاء جديد يظهر التحام الشعب والجيش في مواجهة "كورونا" (فيديو)

منذ 34 دقيقة

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة بخطوة.. كيف ستطبق الحكومة حظر التجوال؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم الزمالك السابق يسخر من قرار حظر التجول في مصر

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

11:29 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

03:06 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status