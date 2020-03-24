مقترح برلماني بتحويل الكمامات والمطهرات إلى سلع استراتيجية غير قابلة للاحتكار

تقدم حسن عمر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بتحويل السلع الطبية والعلاجية إلى سلع استرتيجية، لا يمكن احتكارها.





وأكد البرلماني في طلبه، اليوم الثلاثاء، أن السلع الطبية والعلاجية مثل كمامات الأنف، وبدل الأطباء الوقائية، والجونتيات، أصبحت من السلع الاستراتيجية، والتي تحمى ليس فقط الأفراد من الفيروسات ولكنها تحمي كل مفاصل الدولة المهمة ضد وباء الكورورنا المستجد.





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ما قام به بعض التجار معدومي الضمير من استغلال الأزمة، وتخزين هذه الأدوات الطبية المهمة، ورفع سعارها إلى أضعاف السعر الأساسي، يحتاج بجانب العقوبات الصارمة والحازمة والسريعة، إلى تحرك من الدولة.





وتابع أن التحرك ضروري حتى تصبح هذه المنتجات والسلع استراتيجية يتم تصنيعها وإنتاجها من مصانع ومنافذ توزيع تتبع رقابة الدولة بشكل مباشر، حتى لا نعطي لأحد فرصة احتكارها أو استغلال الأزمة كما يحدث حاليا.