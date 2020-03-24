أبرزهم 'سلملي على البتنجان'.. تعرف أشهر جمل نادية الجندي

أشتهرت نجمة الجماهير المحبوبة كما لقبها الجمهور الفنانة "نادية الجندي" ببعض الجمل الشهيرة على لسانها خلال تقديمها العديد من الأعمال الفنية.



ويعرض 'الفجر الفني' نبذة عن أشهر هذه الجمل التي عرفت بها "نجمة الجماهير".





1-ظهرت "الجندي" في فيلم "المدبح" قائلة: "أنا براوية ومحدش يقدر عليا"، وتم عرض هذا الفيلم في عام 1985م للمخرج "حسام الدين مصطفى" وشارك في بطولته كلا من حاتم ذو الفقار، عبد الله غيث وأخرون.



2-وعرفت بجملتها الشهيرة "سلملي على البتنجان"، حيث لمع هذا المثل أثناء تصويرها لفيلم "الباطنية" للمخرج "حسام الدين" وشاركها في بطولته كلا من محمود ياسين، أحمد زكي، عماد حمدي، فاروق الفيشاوي.



3-وقدمت فيلم "خمسة باب" وظهر معها قولها لجملة "تعالى مقولكشي"، وهذا الفيلم من إخراج "نادر جلال"، وشاركها في بطولته كلا من فؤاد المهندس، يوسف عيد، حسني عبد الجليل، عادل إمام.



4-شاركت في فيلم "وكالة البلح" وعرفت بجملتها "أنا نعمة الله والأجر على الله"، للمخرج "حسام الدين مصطفى" وشارك في بطولته كلا من سمية الألفي، وحيد سيف، سيد زيان، محمود ياسين، محمود عبد العزيز.



5-شاركت في فيلم "مهمة تل أبيب" بجملة "خالتي بتسلم عليك"، والذي كان من إخراج "نادر جلال" وشاركها البطولة العديد من الفنانين منهم كمال الشناوي، سعيد عبد الغني، يوسف فوزي، محمد مختار، وأخرون.