تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا في تونس

سجلت وزارة الصحة في تونس، اليوم الثلاثاء، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 114 حالة.

واكتشفت الصحة التونسية، الإصابات الجديدة بعد إجراء 124 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى أنه وإلى حد الآن تمكنوا من إجراء 1211 تحليل.

وأفادت الوزارة بأن الحالات تتوزع على 17 ولاية، وهي تونس (34)، أريانة (20)، بن عروس (12)، مدنين (09)، تطاوين (06)، سوسة (06)، المنستير (07)، صفاقس (05)، المهدية (03)، القيروان (02)، بنزرت (03)، نابل (01)، قفصة (01)، قابس (01)، قبلي (01)، منوبة (01)، زغوان (01).

وقد سجلت تونس، حتى الآن 3 وفيات، فيما تعافت حالة واحدة من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت أنه تم حتى الآن إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأمن الصحي للبلاد.