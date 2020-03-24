مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)



وعلى هامش توزيع الكلور، قام "الشيخ " بجولة تفقدية داخل محطة مياه ميت خميس، بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تفقد خلالها مراحل التنقية لمياه الشرب، والتي تشمل 7 مراحل متتالية واستمع الي شرح مفصل حول مراحل تشغيل المحطة، والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 204 الف متر مكعب في اليوم.



كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين المحافظة.على الفور شنت ورش الصناعية بنطاق المحافظة بتشكيل مجموعات عمل للقيام بأعمال الصيانة اللازمة ورفع الكفاءة للشوارع والميادين بنطاق المحافظة، في اطار تعليمات محافظ الدقهلية.وقامت الورشة الصناعية برئاسة حي غرب المنصورة بأعمال الصيانة الشاملة لمنطقة المشاية السفلية وقامت السيارات المكنسية بغسيل الشوارع باستخدام الكلور،وترميم الأرصفة والاسوار وازالة المعوقات من البروازات الخرسانية والحديدية وازالة الإعلانات وتركيب البلاط التالف والناقص بالارصفة وصيانة ولحام سور الكورنيش والتندات والمظلات وتركيب الخشب الناقص والتالف.ومن جانبه قال اللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة إنه تم صيانة وتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار بطول شارع المشاية السفلية، وجاري استكمال الأعمال بمنطقة المشاية،كما تم وضع البردورات بمداخل الشيخ حسانين لتناسب التعديلات المرورية الجديدة، وازالة ورفع أعمدة الإنارة بداخل صينية الميدان لاستكمال أعمال تطويره وتوسعته.وعلى صعيد اخر تشهد محافظة الدقهلية جهودا مكثفة في مواجهة فيروس كورونا بتوزيع أكثر من 600 طن من المواد المطهرة اليوم علي مراكز ومدن المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لمواجهة فيروس كورونا بالمشاركة مع المجتمع المدني للحد من انتشاره.وقام هيثم الشيخ نائب المحافظ اليوم الثلاثاء بتوزيع 600 طن من المواد المطهرة علي مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديريات الخدمات.وأكد نائب المحافظ أن عمليات توزيع الكلور علي المراكز والمدن والاحياء مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا، وهناك خطة لتطهير كافة الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية، وبمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني.