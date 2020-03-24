Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين المحافظة.

على الفور شنت ورش الصناعية بنطاق المحافظة بتشكيل مجموعات عمل للقيام بأعمال الصيانة اللازمة ورفع الكفاءة للشوارع والميادين بنطاق المحافظة، في اطار تعليمات محافظ الدقهلية.

وقامت الورشة الصناعية برئاسة حي غرب المنصورة بأعمال الصيانة الشاملة لمنطقة المشاية السفلية وقامت السيارات المكنسية بغسيل الشوارع باستخدام الكلور،وترميم الأرصفة والاسوار وازالة المعوقات من البروازات الخرسانية والحديدية وازالة الإعلانات وتركيب البلاط التالف والناقص بالارصفة وصيانة ولحام سور الكورنيش والتندات والمظلات وتركيب الخشب الناقص والتالف.

ومن جانبه قال اللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة إنه تم صيانة وتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار بطول شارع المشاية السفلية، وجاري استكمال الأعمال بمنطقة المشاية،كما تم وضع البردورات بمداخل الشيخ حسانين لتناسب التعديلات المرورية الجديدة، وازالة ورفع أعمدة الإنارة بداخل صينية الميدان لاستكمال أعمال تطويره وتوسعته.

وعلى صعيد اخر تشهد محافظة الدقهلية جهودا مكثفة في مواجهة فيروس كورونا بتوزيع أكثر من 600 طن من المواد المطهرة اليوم علي مراكز ومدن المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لمواجهة فيروس كورونا بالمشاركة مع المجتمع المدني للحد من انتشاره. 

وقام هيثم الشيخ نائب المحافظ اليوم الثلاثاء بتوزيع 600 طن من المواد المطهرة علي مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديريات الخدمات.

وأكد نائب المحافظ أن عمليات توزيع الكلور علي المراكز والمدن والاحياء مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا، وهناك خطة لتطهير كافة الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية، وبمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني.

وعلى هامش توزيع الكلور، قام "الشيخ " بجولة تفقدية داخل محطة مياه ميت خميس، بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تفقد خلالها مراحل التنقية لمياه الشرب، والتي تشمل 7 مراحل متتالية واستمع الي شرح مفصل حول مراحل تشغيل المحطة، والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 204 الف متر مكعب في اليوم.
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
مجموعات عمل لصيانة ورفع كفاءة شوارع وميادين الدقهلية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كرونا فيروس كورونا الدقهلية اخبار

أخبار تهمك

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خطوة بخطوة.. كيف ستطبق الحكومة حظر التجوال؟

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يسخر من قرار حظر التجول في مصر

منذ أقل من ساعة

11 صورة من موقع حادث قطار الدقهلية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

دعاء جديد يظهر التحام الشعب والجيش في مواجهة "كورونا" (فيديو)

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بالشوارع والميادين العامة بالدقهلية

محافظ الدقهلية: توريد 1545 طن خلال ثلاثة أيام وإزالة أربع مخالفات بناء بحي غرب وشرق المنصورة ومركز طلخا

محافظ الدقهلية: رفع 595 طن قمامة من حى غرب المنصورة

بتكلفة 35 مليون جنيه.. السيارات المكنسية تبدأ رحلتها بشوارع المنصورة

محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)

توزيع 600 طن كلور لمواجهة كورونا في الدقهلية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

11:29 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

03:06 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status