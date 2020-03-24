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110 مليون يورو سعر صفقة ريال مدريد المنتظرة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قامت إدارة مانشستر يونايتد، بتحديد السعر المطلوب من أجل التخلى عن خدمات النجم الفرنسى بول بوجبا، فى الفترة المقبلة.

 

وأكدت تقارير صحفية أوروبية أن الفريق الإنجليزى طلب الحصول على 110 ملايين يورو، لبيع اللاعب.

 

ويمتلك النجم الفرنسى عروضا عديدة من أندية ترغب فى الحصول على خدماته، أهمها ريال مدريد ويوفنتوس.


ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان، لضم مواطنه لتدعيم خط الوسط، ويصر على انضمامه للفريق الملكي منذ الموسم الماضي.

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