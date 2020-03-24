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عاجل.. بنك ناصر الاجتماعي يزف بشرى لعملائه

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:30 م
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الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق
آيات عامر
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أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، البدء في تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزي بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.

ونفى "فاروق" ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أن البنك لن يلتزم بالتعليمات نظرا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن البنك يلتزم بتعليمات البنك المركزي وهناك تناسق بين البنك والبنك المركزي.

ولفت إلى أن دور البنك في المقام الأول، هو الاهتمام بموظفي الدولة والأسر الأكثر احتياجا كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، كما أنه يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الأكثر احتياجا وهي المهمة التي أداها بجدارة.

وأكد "فاروق" أن التعليمات تسري على العملاء كافة سواء المنتظمين أو غير المنتظمين، ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه، قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض.
ونوه باحتساب العائد على فترة الـ6 أشهر التي تمت إضافتها من دون احتساب غرامات تأخير.

وفي حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ6 أشهر الإضافية، وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.

وفي وقت سابق، وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة البنك، بالاهتمام بفئات المجتمع المختلفة، وتنفيذ سياسة الشمول المالي لتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة وتوفير حياة كريمة لكبار السن، وتقديم كل أنواع الدعم لهم.

وقررت الابقاء على عائد شهادة "رد الجميل" لكبار السن أكثر من 65 عاما، كما هو 12.5% شهريا، أو 12.75% عائد ربع سنوي، وأن قيمة الوديعة تبدأ من1000 جنيه ومضاعفتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد.

ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما تقرر صرف القروض لأصحاب المعاشات فور قيام العميل بإحضار ما يفيد تحويل المعاش للبنك دون انتظار للورود الفعلي للمعاش.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه. 

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
 
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

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