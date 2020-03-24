عاجل.. بنك ناصر الاجتماعي يزف بشرى لعملائه

أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، البدء في تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزي بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.





ونفى "فاروق" ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أن البنك لن يلتزم بالتعليمات نظرا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن البنك يلتزم بتعليمات البنك المركزي وهناك تناسق بين البنك والبنك المركزي.





ولفت إلى أن دور البنك في المقام الأول، هو الاهتمام بموظفي الدولة والأسر الأكثر احتياجا كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، كما أنه يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الأكثر احتياجا وهي المهمة التي أداها بجدارة.





وأكد "فاروق" أن التعليمات تسري على العملاء كافة سواء المنتظمين أو غير المنتظمين، ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه، قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض.

ونوه باحتساب العائد على فترة الـ6 أشهر التي تمت إضافتها من دون احتساب غرامات تأخير.

وفي حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ6 أشهر الإضافية، وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.

وفي وقت سابق، وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة البنك، بالاهتمام بفئات المجتمع المختلفة، وتنفيذ سياسة الشمول المالي لتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة وتوفير حياة كريمة لكبار السن، وتقديم كل أنواع الدعم لهم.





وقررت الابقاء على عائد شهادة "رد الجميل" لكبار السن أكثر من 65 عاما، كما هو 12.5% شهريا، أو 12.75% عائد ربع سنوي، وأن قيمة الوديعة تبدأ من1000 جنيه ومضاعفتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد.



