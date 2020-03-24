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اتحاد مصارف الكويت: تأجيل أقساط قروض المواطنين والشركات 6 أشهر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:28 م
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بوابة الفجر
رويترز
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قال اتحاد مصارف الكويت إن مجلس إدارته قرر في اجتماع طارئ عقده اليوم الثلاثاء تأجيل أقساط قروض المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة ستة أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على مواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وشملت قرارات الاتحاد التي أعلنها في بيان صحفي تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمُقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لكافة عملاء البنوك المحلية من المواطنين "مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى".
 
كما شملت أيضا تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور "مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل. وقال الاتحاد إنه يستجيب بهذه القرارات لدعوة أمير الكويت بعدم تجاهل التداعيات الاقتصادية التي نجمت عن مواجهة فيروس كورونا "ولتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين في هذه الظروف الدقيقة وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

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