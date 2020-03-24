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رياح محملة بالأتربة تجتاح البلاد في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 25/3/2020.

وعن حالة الطقس غدا الأربعاء، قالت "شاكر" يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل درجتين لتعود لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

ويسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة والوجه البحري معتدل على شمال البلاد حتى على جنوب البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفقا لما أكدته  وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية.

وعن الرياح فتكون معتدلة، وحالتا البحرين الأحمر والمتوسط معتدلتان، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف لمترين.

ومع بداية يوم الخميس المقبل، أشارت إلى أن البلاد ستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، ورياحا مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

ونصحت المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة معدلات درجات الحرارة، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلًا عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.
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