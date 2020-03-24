"والدي لو شاف أدواري الإغرائية هيدبحني".. ميسرة تفتخر بأدوار الإغراء

تحتفل اليوم 24 مارس،الفنانة ميسرة بعيد ميلادها ال 53،والتي أثبتت نفسها في عالم الفن والتمثيل من خلال أدوارها الثانوية.



ولدت ميسرة من أب مصري وأم لبنانية وبالرغم من رفض والدتها دخول ابنتها عالم الفن إلا أنها أقنعتها وبالفعل دخلت إلى عالم الفن وذهبت إلى لندن وشاركت في حفلات كثيرة كا مطربة ولكن نصحها وجدي الحكيم بالعودة إلى مصر.



اشتهرت ميسرة بأدوار الإغراء وكان والدها عالما أزهريا وذكرت سابقا في إحدى حوارتها مع "الفجر" أنه لو شادها والدها في أدوار الإغراء التي تقدمها لذبحها،وقالت أنها لا تخجل من مثل هذه الأدوار لأن من وجهة نظرها أنه فن راقي يخدم المجتمع.



وقالت من خلال إحدى البرامج أنها تحب الفن ودخلت هذا المجال باختيارها ولا تخشى انتقاد المصريين لها ولملابسها ولا لأدوار الإغراء التي تقدمها وذكرت أنها ليست الفنانة الوحيدة التي تقدم هذه الأدوار ولكل شخصية ملامحها.



قدمت ميسرة عدد كبير من الأعمال منها فيلم "جسر الخواطر"،"الليل وأخره"،"ملفات سرية"،"امرأة في شق التعبان" و"دموع في نهر الحب".