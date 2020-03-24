وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصري توفي بالسعودية

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المهندس طارق الفقى إلي أرض الوطن بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقاته لدي جهة عمله.





وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى أن المهندس المتوفي المهندس طارق الفقى يعمل بتبوك بالمملكة، وقد أصيب بسكته دماغيه وجارى متابعة إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن، ومتابعة مستحقاته لدي جهة عمله.





ومن ناحيته، أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري أيمن عاطف عزب خطاب، إثر إصابته بفيروس كورونا وإبلاغ تعازيه لأسرته، وهو من ميت الموز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى المواطن المصري أيمن عاطف عزب خطاب، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا وهو من ميت الموز شبين الكوم محافظة المنوفية وتم تكفينه ودفنه اليوم حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال منظمة الايكوي التي تتكفل بدفن موتى المسلمين.





وقال الملحق العمالي: إنه تم التواصل مع خال المتوفى وائل كمال، وإبلاغه خالص عزاء وزير القوى العاملة الشخصي، والوزارة، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية، فضلا عن طلب المستندات الخاصة بإعلام الوراثة، حيث إن المتوفى له ثلاثة أولاد في مصر، فضلا عن إرسال أي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة.





ويواصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19).





ويأتي ذلك باتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا.



