نجم الزمالك السابق يسخر من قرار حظر التجول في مصر

سخر أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق، من قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بفرض حظر التجول في البلاد بدءًا من غدا الأربعاء، بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وغرد "عبدالملك" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ياريت حد يحطلنا برنامج اليوم من أوله لأخره معانا هنا معديين كويسين بس احجزولي من 12 لحد 2 بليل اللايف بتاعي ساعة "إنستجرام" وساعة "تويتر" واللي عنده فكرة يقولها بايننا مطولين شوية".





واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات هامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بينها حظر التجول على الطرق العامة من 7 مساءًا وحتي 6 صباحًا، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية والدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.





كما أعلن إتحاد الكرة المصري في بيان رسمي مد تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين جاء البيان كالتالي:





بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.







