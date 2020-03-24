تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من تحول الولايات المتحدة، إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، متوقعة أن يشهد العالم ارتفاعا "كبيرا" في الوفيات الناجمة عن الفيروس الذي أصاب أكثر من 338 ألف شخص حتى الآن.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، سجلت أوروبا والولايات المتحدة 85 في المئة من حالات الإصابة التي جرى الإبلاغ عنها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد أفادت الصحة العالمية، بأن خطر فيروس كورونا يتفاقم في كل من أوروبا والولايات المتحدة، فيما تشهد الصين انحسارا ملحوظا للوباء الذي ظهر في مدينة ووهان، وسط البلاد، لأول مرة، أواخر العام الماضي.

وكان عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 46 ألف شخص، فيما سجلت 29 وفاة جديدة من جراء الوباء في البلاد.

وبالنسبة لإسبانيا سجلت 514 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما وصل عدد من توفوا إلى 2696.

ونفذت فرنسا حالة الطوارئ الصحية، لمدة شهرين، وتنص على عزل إلزامي، وتدابير أخرى تضع قيودا على التنقل والتجمع والعمل، فيما تبنى البرلمان قانونا ينص على إعلان حال "الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19". ونشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، القانون.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلد الأوروبي ارتفع 4764 حالة خلال يوم ليصل إلى 27436 حالة.

وأضاف المعهد أن 114 شخصا توفوا بزيادة 28 شخصا عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصا.

وسجلت الصين الثلاثاء سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و78 إصابة جديدة، غالبيتها العظمى لدى أشخاص وافدين من الخارج، في ارتفاع يخشى أن يكون مؤشرا على موجة تفشّ جديدة للوباء في البلاد، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.