قرار جديد في الأهلي بشأن فايلر

يسعى مجلس إدارة نادى الأهلى، بالاتفاق مع لجنة التخطيط، للإبقاء على السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لمدة موسمين جدد بخلاف الموسم الحالى.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن محمود الخطيب رئيس الأهلى يفكر بجدية فى توقيع عقود مع فايلر من أجل الحفاظ على استمراره لمدة موسمين، وليس الموسم الجديد فقط.

ويحظى فايلر بأشادة قوية واقتناع كبير بما يقدمه فايلر داخل صفوف الفريق، وتمكنه من التعامل وقراءة جميع الملفات والأمور الفنية داخل الفريق بشكل رائع".





وهناك جلسة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع المدير الفنى لبحث ملف تجديد عقده، فى ظل غموض مصير الموسم الحالى، وعرض إمكانية استمراره لمدة موسمين، للحفاظ على استقرار الفريق.