عاجل.. تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام واحد

أكد رئيس وزراء اليابانشينزو آبي، بالتعاون مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أنه لم يتم إلغاء أولمبياد طوكيو 2020، وأضاف طلبت من باخ تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام واحد.





وأوضح أن باخ وافق بنسبة 100 بالمئة على اقتراح تأجيل أولمبياد طوكيو، مؤكدا أنه سيتم استضافة أولمبياد طوكيو بحلول صيف 2021 بحد أقصى.





وكانت قد طالبت اللجنة الأولمبية السويسرية، بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لتنضم إلى أصوات تناشد اللجنة الأولمبية الدولية منع الألعاب الصيفية هذا العام بسبب وباء كورونا.

وقال يورج شتايل رئيس اللجنة الأولمبية السويسرية في بيان "وسط هذه الظروف لا نعتقد أنه من الممكن إقامة منافسات عادلة وعالمية تتسم بالطابع الأولمبي لذا نطالب اللجنة الأولمبية الدولية بالتأجيل".

وكان وزير الرياضة النمساوى، رحب بما وصفه "قرار كندا الشجاع" بالانسحاب من ألعاب طوكيو 2020 ودعا إلى تأجيل الأولمبياد.





وقال فيرنر كوجلر في بيان "اغلاق المرافق الرياضية ومنشآت التدريب في الكثير من الدول أثار بالفعل شكوكا حول مبدأ تكافؤ الفرص للمشاركين في دورة الألعاب الصيفية 2020".





وتابع "من أجل صحة وسلامة جميع المشاركين والمدربين والمشجعين أدعو إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020".