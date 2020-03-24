عاجل.. بيان مهم لـ"الداخلية" بشأن متظاهري الإسكندرية ضد كورونا

صرح مصدر مسؤل بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية ضد من تم ضبطهم لمشاركتهم في تجمع أمس بالإسكندرية، في مظاهرة ضد كورونا.





وخرج مساء أمس الاثنين، العشرات في الإسكندرية، في مظاهرة، تتضرعوا فيها لله لرفع وباء كورونا، وعلت التكبيرات هتافهم.





وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.





وجاءت القرارات كالتالي:





1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.





2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.





3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.





4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.





5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.





6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.





8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.





9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.





10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.



