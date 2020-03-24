برلمانية تشيد بقرار حظر التجوال لمواجهة كورونا

أشادت آمال رزق لله، عضوة مجلس النواب، بقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، وإيقاف وسائل النقل العام والخاص.

وأشارت إلى أن هذا يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات الصارمة للتعامل مع هذا الوباء، وتحجيم أنشطة وحركة المواطنين في الشوارع للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من الإصابة لهذا الفيروس.





وأضافت أن الاستمرار في تطبيق قرار اغلاق جميع المحال التجارية اعتبارا من الخامسة مساء حتي السادسة صباحا، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، سيساهم في تقليل فرص انتقال العدوى، مؤكدة أن هذه الإجراءات جاءت في وقتها لمواجهة فيروس كورونا بعزم شديد.





وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.





وجاءت القرارات كالتالي:





1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.





2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.





3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.





4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.





5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.





6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.





8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.





9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.





10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.



