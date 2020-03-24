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عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مد تعليق النشاط 15 يوم
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:48 م
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محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن مد تعليق تشاط لعبة كرة القدم فى مصر لمدة 15 يوم أخرين.
وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالأتي :
بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس الجاري.
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